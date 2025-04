Totti, De Rossi, Candela e Cerci: quanta Roma in campo

Cosa ci fanno Francesco Totti, Vincent Candela, Daniele De Rossi e Alessio Cerci insieme in campo? Nessuna partita tra leggende della Roma, ma l'unione tra padel e beneficienza. I quattro ex calciatori, con un forte legame giallorosso, si sono riuniti per abbracciare i ragazzi di Abracadown, un grande musical di magia con protagonisti ragazzi con la sindrome di Down.