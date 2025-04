Roma, i tifosi spingono contro la Fiorentina: il messaggio inedito della Curva Sud

La Roma è senza dubbio una delle squadre più in forma del campionato. La società giallorossa vanta una striscia di diciotto risultati utili consecutivi, l'ultimo, la vittoria di San Siro contro l'Inter. Un successo che permette alla squadra di mister Ranieri di continuare a lottare per la qualificazione in Champions League. Il prossimo avversario sarà la Fiorentina, in programma domenica alle ore 18:00. Per la sfida alla squadra viola, il tifo organizzato ha lanciato un appello: "Torniamo a colorare lo stadio!".