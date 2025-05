Roma-Fiorentina e tennis, rischio caos all'Olimpico: le informazioni fondamentali sui parcheggi

Roma si prepara ad accogliere il pubblico delle grandi occasioni per gli Internazionali d'Italia , che coincideranno anche con il ritorno in campo di Jannik Sinner, ma prima c'è da vivere l'attesissima sfida tra la squadra di Claudio Ranieri e la Fiorentina di Raffaele Palladino , in programma domani alle ore 18 all'Olimpico. Calcio e tennis che si intrecciano. L'AS Roma, per l'occasione, ha comunicato che cambieranno i varchi d'accesso ad alcune aree parcheggio presenti nei pressi dello stadio, da qui al termine della stagione sportiva.

Roma-Fiorentina e tennis, rischio caos: tutte le info sui parcheggi nei pressi dell'Olimpico

"AS Roma - si legge nella nota ufficiale emessa dalla società giallorossa - informa che, a causa della concomitanza con gli Internazionali d’Italia di Tennis, si prevedono limitazioni e modifiche all’accesso delle aree parcheggio nei pressi dello Stadio Olimpico, fino al termine della stagione. In particolare, per Roma-Fiorentina alcune zone saranno parzialmente inaccessibili". La Roma, pertanto, invita i suoi tifosi "ad arrivare con largo anticipo per evitare ritardi e di valutare ove possibili soluzioni alternative come l'utilizzo del servizio taxi o dei trasporti pubblici, considerate le limitazioni della viabilità locale".

Di seguito tutti i dettagli relativi ai pass auto coinvolti e alle aree alternative possibili: