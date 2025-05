Roma, i convocati di Ranieri per la sfida alla Fiorentina: la lista completa

ROMA - Cresce l'attesa per la sfida tra la Roma e la Fiorentina, in programma domani (domenica 4 maggio alle 18) all'Olimpico e valida per la 35esima giornata di Serie A. La squadra di Ranieri (sesta in classifica a quota 60 punti, a pari merito con la Lazio) arriva all'importante sfida contro la formazione di Palladino (ottava a 59) reduce dalla pesantissima vittoria di San Siro contro l'Inter che l'ha prepotentemente rilanciata nella lotta al quarto posto che vale la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.