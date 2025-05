La Curva Sud carica la Roma: tutte le indicazioni per la coreografia

Sarà spettacolo sugli spalti dell'Olimpico, dov'è atteso come di consueto il pubblico delle grandi occasioni. È il giorno di Roma-Fiorentina . Per questo scontro che può valere tantissimo per la corsa Champions, la Curva Sud ha invitato il popolo giallorosso a riproporre la meravigliosa coreografia apprezzata in Europa League contro l'Athletic Bilbao, poi diventata virale sul web. Nella nota diffusa questa mattina dal tifo organizzato, tutte le info utili e le indicazioni da seguire.

La Curva Sud carica la Roma di Ranieri: le indicazioni per la coreografia

Questo il comunicato ufficiale pubblicato dal tifo organizzato dell'AS Roma: "Ci siamo, l'ennesima battaglia è alle porte... Anche oggi è fondamentale che tutto lo stadio collabori per la perfetta riuscita dello spettacolo. Come abbiamo fatto nella partita di coppa, dal momento in cui gli avversari entreranno in campo per il riscaldamento, inizieremo a sventolare le bandiere Giallorosse. Vi invitiamo ancora una volta a non sovrapporvi altro materiale tra cui stendardi a due aste, bandiere di altri colori o di altro tipo, almeno fino al 10° minuto, in modo da ottenere lo stesso spettacolo che tutto il mondo ha già potuto apprezzare. AVANTI ROMANISTI!".