Pellegrini sostituito all'intervallo di Roma-Fiorentina: cosa è successo prima di tornare negli spogliatoi con Dybala

Momenti di tensione all'Olimpico dopo il fischio finale del primo tempo di Roma-Fiorentina . il gol di Dovbyk , arrivato al minuto 49 e 3 secondi, ha mandato su tutte le furie i viola e Palladino, che infatti è andato a protestare dal quarto uomo con il cronometro in mano . Non solo lui, anche lo staff e i giocatori hanno protestato con forza tanto che al momento di rientrare negli spogliatoi sono volate parole grosse con alcuni giocatori della Roma, in particolare Dybala e Pellegrini. Un preparatore della Fiorentina ha urlato a Pellegrini: "Che ca... vuoi" e anche al momento di scendere nel tunnel sono continuati i botta e risposta.

Pellegrini sostituito: nervosismo o scelta tecnica?

Sta di fatto che, al momento di rientrare in campo, Pellegrini non c'era più. Non sembrano esserci motivi fisici apparenti dietro la scelta di Ranieri (il capitano ha battuto l'angolo da cui è nata la contestata rete del vantaggio), quindi o Ranieri ha scelto di cambiare tecnicamente inserendo Pisilli oppure il tecnico ha voluto togliere un giocatore nervoso per evitare provocazioni e problemi.