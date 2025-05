Ranieri e la battuta su Bologna-Juve: "La vedrò? No perché..."

"Se vedrò Bologna-Juve? No perché vado a cena. E poi non dobbiamo giocare né con il Bologna né con la Juve, quindi non serve". Se la cava con una battuta, Claudio Ranieri. La sua Roma, imbattuta da dicembre, continua a macinare punti e a sognare un posto in Champions. Lui lo sa ma, come sempre, non si sbilancia: "L'Euro per la Champions? No no, nessuna novità. E poi io non gioco mai...". E analizza la partita: "Abbiamo sofferto, ma abbiamo difeso bene e queste sono le partite che mi piacciono tanto". Sui singoli, Ranieri dice: "Soulé mi piace, si sacrifica, raddoppia e poi quando punta sa quello che deve fare. L'allenatore da solo non può fare nulla, la squadra aveva bisogno di una scialuppa di salvataggio, io ho parlato a tutti loro come un padre, sono stati bravi a non mollare mai, è uno spettacolo vedere come si allenano, spingono tutti al massimo". Poi, su Dovbyk: "Sono una decina di giorni che lo vedo anche sorridere e poi ha esultato, sono contento. Lui ha segnato tutti gol importanti". Ma dove può arrivare la Roma? "Non vogliamo avere recriminazioni, tutto qua. La Fiorentina è una buonissima squadra, davvero. E noi oggi abbiamo fatto una grande prestazione, non penso al futuro. Per me il futuro è l'Atalanta. Mi emozionerò quando ci sarà la mia ultima all'Olimpico, ma pensiamo solo a queste partite che mancano. Facciamo punti e basta".