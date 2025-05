Allenatore Roma ultime news: Pioli fuori dalla lista

Non sarà Stefano Pioli l'allenatore della Roma il prossimo anno. È quanto filtra sia da Trigoria sia dall'Arabia Saudita dove l'ex tecnico del Milan, in questo momento, è in bilico. Dall lista dei possibili tecnici romanisti, quindi, Pioli è fuori.

Pioli in Arabia, come è la situazione contrattuale

Pioli ha uno stipendio da 11 milioni l'anno e un contratto per un'altra stagione. Se avesse vinto la Champions asiatica, avrebbe avuto in mano un'opzione per prolungare l'attuale accordo di un'altra stagione, sempre a 11 milioni l'anno. Non ci sono clausole nel contratto: per andar via Pioli si deve dimettere e trattare con l'Al-Nass. Oppure deve essere esonerato.