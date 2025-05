Ranieri e la Roma: così ha costruito il sogno Champions League

ROMA - Quel ramo del lago di Como che volge allo stadio Sinigaglia ha dato alla luce, inconsapevole, una Roma da scudetto . Non è una follia tecnica ma quasi. Lo annuncia la potenza avvolgente dei numeri: 19 giornate, un girone intero, con 47 punti incassati su 57. In proiezione, su un campionato intero, significherebbe quota 94, guarda caso il gradino raggiunto lo scorso anno dall’ Inter campione d’Italia . In questo momento a Claudio Ranieri interessano zero i record, tanto più virtuali, con tre partite che mancano alla fine della stagione e della sua carriera di allenatore. Ma è giusto fotografare il rendimento inimmaginabile della squadra che ha saputo plasmare in poche settimane. Dopo una brutta sconfitta a Como, appunto, con il gelo autunnale fuori e il freddo della classifica addosso.

Roma, la rincorsa

Ricordate l’attrice Keira Knightley che festeggia in tribuna il primo gol in Serie A di Alessandro Gabrielloni, centravanti di riserva del Como di Fabregas? Quel giorno Ranieri, stringendo mani negli spogliatoi con aria sconvolta, disse con un filo di voce: «Ci rialzeremo». Lo guardammo tutti come un sognatore, perché alla sedicesima giornata la Roma aveva solo 16 punti, +2 sulla zona retrocessione, e aveva perso la terza partita su quattro anche dopo il secondo cambio di allenatore. Encefalograma piatto. Ranieri sapeva che sarebbe riuscito a restituire dignità ai tifosi ma non avrebbe mai creduto di ritrovarsi in zona Champions dopo meno di cinque mesi. Ha portato la media punti da 1 a partita a 2,47 vincendo 14 partite su 19 e senza perdere mai. In Europa, considerando i campionati principali, nessuno ha una serie di imbattibilità così lunga ancora aperta. E nel 2025, quando la Roma è stata battuta solo una volta per coppa da Milan e Athletic pagando le sconfitte con altrettante eliminazioni, la squadra ha dato un’ulteriore spinta alla rincorsa abbassando la sbarra davanti a Svilar, il portiere dei miracoli che proprio a Como il 15 dicembre aveva inveito contro i compagni: nelle ultime 12 giornate, la Roma ha concesso solo 3 gol perfezionando la tattica dell’1-0, che ha fruttato la vittoria 8 volte dal 9 febbraio (Venezia) in poi. Gli 8 gol subiti complessivamente nell’anno nuovo sono un altro record europeo che ha migliorato decisamente la differenza reti: adesso la Roma ha la terza migliore difesa alla pari con la Juventus e a +1 sull’Atalanta, che spera di raggiungere o superare nel posticipo di lunedì prossimo.

Roma, i recuperi

Pensate che Ranieri ha già quasi demolito la maledizione dei 63 punti, traguardo grigio della Roma ripetuto negli ultimi tre campionati. Gli basterà farne uno tra Atalanta, Milan e Torino per superare l’asticella. Naturalmente però ne servono molti di più per centrare l’obiettivo Champions, mai gustato nell’era Friedkin: teoricamente nemmeno con tre vittorie su tre il quarto posto sarebbe sicuro, perché la Juventus adesso è avanti nella differenza reti generale (52 gol segnati contro 50) a parità negli scontri diretti (0-0 allo Stadium, 1-1 all’Olimpico). Ma la Roma, come professa l’allenatore, eviterà i calcoli «per non avere recriminazioni quando saremo in vacanza al mare». Ranieri completerebbe comunque un grande percorso se riuscisse a lasciare al successore la squadra in Europa: lo scorso anno i posti disponibili attraverso il campionato erano otto, ora possono ridursi a sei se il Milan vincerà la Coppa Italia trattenendosi nelle retrovie della classifica.