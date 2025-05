Friedkin “segnalato” in Svizzera: missione annuncio nuovo allenatore per Roma-Milan 

L’aereo di Dan Friedkin è segnalato in Svizzera, dove la famiglia ha una residenza tra le montagne di St.Moritz. Non è dato conoscere l’agenda del presidente, ma a Trigoria attendono il suo sbarco entro l’ultima partita della stagione allo stadio Olimpico, quindi alla fine della prossima settimana per Roma-Milan. Sarà quella l’occasione per tributare un caloroso omaggio a Claudio Ranieri, che verrà festeggiato dalla sua gente all’ultima panchina della carriera nel giardino più amato. Ma Friedkin, che allo stadio non si vede ormai da un anno e due mesi, vuole sbarcare a Roma anche per altre ragioni: in primis l’annuncio del nuovo allenatore (ieri voci incontrollate e smentite su un’avanzata di Allegri, recepite anche dai bookmakers che hanno abbassato la quota) ma anche la questione Pietralata.