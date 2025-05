Pellegrini, stagione finita: la lesione è profonda. Rischio operazione, il futuro con la Roma è un rebus

ROMA - Rischia di terminare con il finale più triste la storia con la Roma di Lorenzo Pellegrini, capitano che cercava riscatto dopo mesi deludenti ed è stato invece costretto a fermarsi per un infortunio muscolare accusato a Trigoria in allenamento a pochi giorni dallo scontro diretto per la zona Champions contro l'Atalanta a Bergamo.

Pellegrini ko, stagione finita: sarà addio alla Roma?

Impietoso infatti l'esito degli esami strumentali a cui il centrocampista giallorosso si è sottoposto, che hanno evidenziato una lesione muscolare con interessamento del tendine. Nello specifico, scrive la Roma: "Lorenzo Pellegrini si è sottoposto nella giornata di oggi ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del tendine del retto femorale della coscia destra. Tempi di recupero da valutare". Una mazzata, per il capitano, che nelle tre ultime giornate di campionato avrebbe provato a dimostrare di poter essere ancora importante nella Roma del futuro, in attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore che prenderà il posto di Claudio Ranieri. La sua sua avventura in giallorosso potrebbe invece finire qui e l'addio consumarsi in estate. Un rebus che sarà sciolto solo nelle prossime settimane. Così come sarà sciolto il rebus terapia: conservativa oppure, come Dybala, si opererà? E quando tornerà in campo, in estate, con quale maglia lo farà?