Roma, i giorni di Friedkin: cosa sta facendo il presidente a Trigoria

ROMA - Toh, chi si rivede: è tornato Dan Friedkin . A Trigoria si fa la nuova Roma, il magnate texano è pronto a spingere sull’acceleratore per pianificare le prossime mosse. Il viaggio del presidente ha sorpreso più di un dipendente all’interno del Fulvio Bernardini : almeno la metà del club era all’oscuro del suo sbarco nella Capitale di giovedì sera, in concomitanza del primo discorso ai fedeli di Papa Leone XIV, figuriamoci del suo arrivo al Fulvio Bernardini ieri mattina per ultimare le strategie della Roma 3.0, quella che non potrà più permettersi gli errori commessi negli ultimi quindici mesi di gestione tra licenziamenti, esoneri e ingaggi. Qui si fa la Roma o si muore : lo slogan garibaldino calza alla perfezione con la necessità della società giallorossa di centrare le prossime strategie sportive e finanziare per avviare un piano sostenibile ma al tempo stesso competitivo. Per questo sono giorni fondamentali per scrivere il nuovo capitolo della Roma , quello in cui verranno gettate le fondamenta del nuovo progetto triennale portato avanti da Ghisolfi, Ranieri e naturalmente dal nuovo allenatore.

Roma, il nuovo allenatore

Ore di riunioni tra il presidente e tutti i vari comparti del club, da quello sportivo a quello societario fino a quello finanziario: Friedkin ha chiesto report da tutti i suoi dipendenti per valutare ogni aspetto del club. Prima di cominciare però ha incontrato la squadra per un saluto dopo l’allenamento mattutino, ha fatto loro i complimenti per i 19 risultati utili consecutivi spronandoli per queste ultime tre partite che possono regalare la Champions (e i 50 milioni di introiti iniziali). Via poi alla full immersion di incontri, a cominciare da quello con il diesse Ghisolfi e Claudio Ranieri: con loro si è parlato del presente e del futuro, con un occhio e mezzo naturalmente rivolto sulla scelta del nuovo allenatore. Il momento è arrivato, Friedkin sta valutando gli ultimi nomi della lista e l’annuncio potrebbe arrivare a breve. Sarà un nome importante, filtra da Trigoria, ma ancora tenuto top secret al 90% del Fulvio Bernardini, giocatori compresi. Il toto nome impazza tanto in città quanto nel centro sportivo, l’attenzione mediatica è incentrata sulla decisione di Friedkin e sulle ultime tre partite per la Champions, ma tra le riunioni portate avanti ieri e che proseguiranno oggi c’è anche l’importante tematica legata allo stadio.

Roma, il progetto stadio

Il grande investimento di Dan, pronto a sborsare oltre un miliardo per la realizzazione dell’impianto a Pietralata. Il tempo stringe anche sul tema tanto caro al presidente, le riunioni con l’avvocato Vitali e la dottoressa Bernabé proseguiranno in giornata: l’obiettivo è quello di consegnare il progetto (semi) definitivo nei prossimi giorni, in concomitanza alla ripresa di lunedì degli scavi archeologici sul terreno di Pietralata. Situazione in divenire, così come lo è il riassetto societario studiato da Friedkin per cambiare alcune figure all’interno della società. Due componenti sono stati allontanati mentre intanto il nuovo Cfo, Jason Morrow, un uomo dei Friedkin, sta chiudendo la revisione dei conti societari per preparare le strategie future di una Roma che non può più sbagliare.