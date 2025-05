Roma, la disperazione di Koné. Ecco cosa ha fatto all'intervallo

BERGAMO - Duplice fischio di Sozza, tutti i giocatori si avviano verso il tunnel degli spogliatoi tranne un giocatore che si inginocchia in mezzo all’area dell’ Atalanta . Si tratta di Koné , disperato per la grande occasione divorata a pochi minuti dall’intervallo.

Grande accelerata di Shomurodov che con un occhio vede l’inserimento dalla trequarti del francese: palla a lui, ma Manu sbaglia lo stop davanti alla porta e il pallone finisce a Carnesecchi. Sfuma la grande occasione del vantaggio, e Koné non riesce a capacitarsene. Tant’è che dopo essersi inginocchiato è anche l’ultimo a uscire dal campo con un passo lento e depresso. Solo alcuni giocatori della Roma che erano in panchina sono riusciti a raggiungerlo per dargli qualche pacca sulla spalla. Inconsolabile.