Atalanta-Roma, i top&flop della partita: tutti i voti dei giallorossi

Mancini 6,5

Preciso e puntuale sul bomber della Serie A. Non lascia spazi a Retegui ed è padrone dell’area giallorossa.

Cristante 7

Ci prova due volte, la seconda è quella buona. Perfetto colpo di testa spalle alla porta che batte Carnesecchi. Il classico gol dell’ex.

Koné 6

Si dispera per la grande occasione fallita: un peccato vista la solita gara di carattere e qualità in mezzo al campo. Sozza non gli concede il rigore, da quel momento prende colpi su colpi non sanzionati. Mezzo voto in meno per il gol divorato.

N’Dicka 5,5

Ahi ahi che fatica a tenere il passo di De Ketelaere. E infatti lo lascia libero di servire l’assist del vantaggio bergamasco.

Rensch 5

Dire che non entra in partita è un eufemismo. Commette il grande errore sul vantaggio di Ademola, mai sicuro e preciso sulla fascia.

Dovbyk 5,5

Tiene qualche pallone ma fatica tanto a far salire la squadra e a trovare occasioni.