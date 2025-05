Dovbyk salta il Milan, ma non ci sono lesioni: come sta e ultime news

Brutte notizie per la Roma : Artem Dovbyk salterà la sfida contro il Milan. Claudio Ranieri dovrà fare a meno dell'attaccante ucraino per il big match all'Olimpico, sfida chiave per la corsa alla Champions ancora apertissima. L'ex Girona ha accusato un fastidio all'adduttore : l'aspetto positivo è che la risonanza ha escluso lesioni.

Dovbyk salta il Milan: le condizioni

Dunque Dovbyk salta la prossima giornata di campionato, ma al 99% tornerà per l'ultimo turno di Serie A, in trasferta contro il Torino all'Olimpico. Sfida per il momento in programma domenica 25 maggio, ma che potrebbe essere anticipata nel caso in cui lo scudetto debba decidersi con lo spareggio tra Napoli e Inter. Ma in entrambi i casi, salvo ribaltoni clamorosi, Ranieri potrà contare anche su Dovbyk per l'ultima di campionato. Roma che dunque è costretta a rivoluzionare il reparto offensivo per la partita contro il Milan: Shomurodov si alzerà e andrà a fare il centravanti al posto dell'ex Girona, mentre al posto dell'uzbeko ci sarà Pisilli che si prenderà la maglia da titolare.

Roma-Milan, i convocati di Ranieri

Oltre a Dovbyk, ai box Pellegrini e Dybala, rimane fuori anche il baby Sangarè. Ecco i nomi convocati da Ranieri per il big match contro il Milan: Angeliño, Baldanzi, Celik, Cristante, De Marzi, El Shaarawy, Gollini, Gourna-Douath, Hummels, Kone, Mancini, N'Dicka, Nelsson, Paredes, Pisilli, Rensch, Salah-Eddine, Saelemakers, Abdulhamid, Shomurodov, Soulé, Svilar.