Ryan Friedkin a Roma: sarà allo stadio per la sfida con il Milan

ROMA - Friedkin a Roma . Ryan, il figlio del presidente, sabato era a Trigoria e dovrebbe essere allo stadio Olimpico per Roma-Milan , dove 67.000 tifosi sono pronti a salutare Claudio Ranieri con striscioni e coreografie.

Non è ancora certa invece la presenza di Dan, numero uno della società, che potrebbe aver fatto tappa a Liverpool per partecipare all’ultima partita dell’Everton (l’altro club di famiglia) a Goodison Park, lo storico stadio che verrà abbandonato in vista della prossima stagione.