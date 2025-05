Ranieri, l'omaggio dell'Olimpico è clamoroso: il tecnico e i giocatori si commuovono

Un omaggio così la Curva Sud, limitandoci solo agli ultimi anni, lo aveva riservato solo a Francesco Totti e Daniele De Rossi. La storia della Roma. Stasera anche Claudio Ranieri ha avuto non solo una coreografia tutta per lui, ma uno stadio intero ai suoi piedi. Ed è bello che tutto questo arrivi quando l'Olimpico, con 68.145 spettatori contro il Milan, registri il record di presenze. Ci sono tante maglie del Corriere dello Sport con scritto: "Grazie mister" e ci sono tanti occhi lucidi allo stadio: è vero, Ranieri non ha allenato solo la Roma e in giallorosso non ha vinto niente, ma ha regalato ai romanisti qualcosa che neppure i trofei possono comprare. Claudio Ranieri, nato a Testaccio e diventato grande in giro per il mondo, ha regalato ai tifosi della Roma l'amore, il tempo, la cura, la dedizione, l'eleganza. E allora omaggio sia, e pure in grande stile.