Pellegrini in panchina infortunato, due striscioni per lui. E spuntano Totti e De Rossi

Tutto si può dire di Lorenzo Pellegrini, tranne che non sia un capitano della Roma capace di sopportare critiche e insulti anche gratuiti. È evidente che per molti tifosi non sia tra i più amati della rosa, ma è altrettanto evidente che in un momento per lui molto complicato (stagione opaca, operazione al tendine, contratto in scadenza tra un anno), l'Olimpico decida di stargli accanto. Curva Sud e Tribuna Tevere, durante Roma-Milan, gli hanno dedicato striscionii, applausi e anche immagini. Non casuali, di quelle che dicono tanto, se non tutto.