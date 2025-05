La VS Academy saluta Claudio Ranieri: "Una carriera fatta di valori, lealtà, passione"

Con la vittoria contro il Milan, Claudio Ranieri si è seduto per l'ultima volta sulla panchina dell' Olimpico come allenatore della Roma . Una serata emozionante iniziata con il boato al momento delle formazioni e la coreografia meravigliosa della Sud , e terminata con il giro di campo, il premio consegnato da Pellegrini e le lacrime. Una serata speciale per tutto il popolo giallorosso . Anche la VS Academy , l'accademia sportiva dell'ex braccio destro di Totti e attuale Club Manager della Roma Vito Scala , ha voluto salutare Sir Claudio.

Ranieri, il messaggio della VS Academy è da brividi

Questo il messaggio scritto sui social: "Due uomini, una storia. Una carriera fatta di valori, lealtà, passione. Claudio Ranieri saluta il calcio, ma non lascia il cuore di chi ha avuto il privilegio di camminargli accanto. Alla VS Academy, celebriamo l’esempio di un Maestro che ha ispirato generazioni dentro e fuori dal campo. Un uomo che ha saputo vincere, perdere, rialzarsi e sempre emozionare. Grazie Mister, per ogni stretta di mano, ogni consiglio, ogni corsa sotto la curva. Perché l’eleganza vera, nel calcio come nella vita, non passa mai".