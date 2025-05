Pellegrini ringrazia i tifosi della Roma: la promessa social prima dell'ultima partita contro il Torino

Dalle critiche per una stagione opaca con la maglia della Roma ai due striscioni esposti dalla Curva Sud , fino ad arrivare al post social pubblicato da Lorenzo Pellegrini in risposta ai tanti messaggi dei tifosi giallorossi, che hanno manifestato la loro vicinanza al classe '96 dopo l'operazione al tendine del retto femorale della coscia destra . La vittoria con il Milan tiene aperta la corsa Champions fino all'ultima giornata di Serie A.

Pellegrini ringrazia i tifosi della Roma: "Manca l'ultima battaglia da giocare insieme"

Così Lorenzo Pellegrini sul suo account Instagram ufficiale, a pochi giorni dall'attesissima sfida di campionato con il Torino: "Grazie a tutti per il sostegno alla squadra e a me ieri sera allo Stadio Olimpico, ora manca solo l’ultima battaglia della stagione da giocare insieme - ha scritto il centrocampista sui social -. Oggi è già un giorno in meno per tornare a giocare e lottare per i nostri colori, lavorerò forte per farmi trovare al meglio la prossima stagione. Lorenzo".