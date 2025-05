Roma, gli ultimi 90’ per sognare la Champions e poi toccherà a Friedkin e Ghisolfi

Non gli piace scommettere, alla casualità preferisce il duro lavoro. Ed è anche per questo che Claudio Ranieri non guarda alla Champions come un obiettivo fattibile ma soltanto come a un’eventualità legata a una serie di fortunati eventi che potranno verificarsi domenica prossima. Se c’è poi anche un po’ di scaramanzia nelle sue parole questo lo sa soltanto Sir Claudio, ma è indubbio che il quarto posto sia tutto nelle mani della Juventus: «Noi non andremo in Champions League, ci proveremo con tutte le nostre forze ma credo che la Juve abbia più chance di noi», ha detto Ranieri ieri a Rai Radio Uno. La Roma dopo aver alimentato il sogno con un girone di ritorno memorabile non può far altro che giocarsi gli ultimi novanta minuti battendo il Torino e aspettando il risultato del Penzo dove Di Francesco proverà un miracoloso salvataggio del Venezia battendo i bianconeri e sperando nel passo falso delle contendenti alla salvezza. Se Ranieri fa melina, la squadra invece continua a crederci e a sperare. La vittoria contro il Milan ha rinvigorito tutto il gruppo, ieri al Fulvio Bernardini i giocatori erano sereni, rilassati e anche fiduciosi. Insomma, nell’aria di Trigoria si percepisce quell’ottimismo che non può che far bene all’ambiente in vista dell’ultima partita prima del rompete le righe. Diciannove risultati consecutivi, poi il ko del Gewiss Stadium tra le polemiche di Ranieri per l’utilizzo del Var: la sconfitta con l’Atalanta non ha travolto emotivamente i giallorossi ma, anzi, li ha spronati e caricati per l’ultima casalinga: «Avevo detto ai miei giocatori di fare attenzione perché il Milan, per me, ha i giocatori più forti del campionato italiano. Magari non sempre giocano da squadra, ma quando lo fanno sono dolori per tutti. Onestamente non so come facciano a essere al nono posto».