Dybala e il pranzo a sorpresa con l’ex Juve: ecco con chi era in Francia 

Dopo la sfilata sul red carpet di Cannes, sede della 78° edizione del Festival, Dybala è rimasto in Francia per passare del tempo con un vecchio amico: si tratta di Paul Pogba, ex centrocampista della Juventus che ha un rapporto speciale con l’argentino della Roma, al momento ai box causa infortunio. In passato i due hanno trascorso molte vacanze insieme, anche a Miami.