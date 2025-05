Roma, che settimana di fuoco: la speranza Champions, il nuovo allenatore e la questione stadio

La lunga, estenuante, attesa sta per finire. Si avvicina un anticipo d'estate bollente per la Roma, e non parliamo delle condizioni meteo. Perché è arrivato il momento dei verdetti (in campionato) e delle scelte su un futuro che appare poco chiaro soprattutto agli occhi dei tifosi. La carellata di nomi per il toto allenatore potrebbe portare alla fina a una decisione a sorpresa mentre Ranieri si appresta a sedere per l'ultima volta su una panchina prima di iniziare il la