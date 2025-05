Dovbyk non esclude l’addio alla Roma: “Resto se mi vogliono”

La curiosità di vederlo il secondo anno in giallorosso c’è, anche perché lui stesso ha paragonato il suo inizio di avventura con la nuova maglia a quello del diesel Edin Dzeko , partito male il primo anno per poi accelerare e sprintare come la Ferrari degli anni d’oro. Ecco, Artem Dovbyk fin qui si è dimostrato la Rossa attuale, quella capace di fare chiaramente punti contro le piccole ma di non poter competere invece con le dirette pretendenti al mondiale piloti. I l centravanti è così, segna contro le squadre di medio e basso livello ma poi fa cilecca contro le big lasciando la Roma a vincere di corto muso grazie al lavoro di squadra piuttosto che a un bomber che invece agguanta un pallone a tempo e lo butta in rete. Questione di ambientamento al nuovo campionato? Colpa del ginocchio che gli ha dato fastidio per tutta la stagione oppure di una squadra che fatica a giocare anche per lui? Forse tutti e tre i fattori incidono, forse invece sono i limiti di un giocatore che è sbocciato soltanto un anno fa, in quella clamorosa stagione rivelazione del Girona e rivelatrice anche per l’ucraino che si è scoperto per la prima volta un bomber a tutti gli effetti. Vedremo, intanto aspettando ulteriori risposte dal campo, a darle è stato lo stesso Dovbyk che per la prima volta ha aperto a un futuro lontano dalla Capitale se dovesse capire di non essere apprezzato come l’estate scorsa.

Roma, il futuro di Dovbyk

«Molto presto un nuovo allenatore prenderà il posto di Ranieri: rimarrò alla Roma se mi farà capire chiaramente che ha bisogno di me e che sarò un giocatore importante per la squadra. Sicuramente ho un contratto importante con questo club e qui mi piace tutto, dallo stadio ai tifosi fino al sostegno che mi danno i compagni». Tutto chiaro, no? Ma c’è di più, Dovbyk ha voluto dire di più nell’intervista al canale ucraino “Football Hub”: «Ma se il nuovo allenatore dirà che avrà bisogno di un altro centravanti, allora mi dovrò cercare una nuova squadra. Tutto dipenderà quindi dal futuro tecnico». Non è chiara una questione però: se Artem rifiuterebbe la competizione in rosa sul ruolo di centravanti titolare oppure se cercherebbe una nuova squadra qualora il tecnico gli dovesse comunicare che proprio non rientrerà nei suoi piani tattici. Per intenderci, se chiederà a Ghisolfi un attaccante con diverse caratteristiche.

Pochi tiri per l’attaccante

Di certo Dovbyk quest’anno non ha stregato i tifosi. Perché se è vero che ha segnato dodici gol in campionato (più altri cinque nelle coppe), soltanto due sono arrivati negli scontri diretti, contro il Bologna e la Fiorentina. In quattordici gare poi ha totalizzato zero tiri in porta, di queste undici contro le prime nove squadre della classifica. E in altre tredici partite ha provato solo una conclusione nello specchio in ogni match. Poco, troppo poco anche se dovesse reggere l’ipotesi del mancato sostegno dei compagni.

In panchina a Torino

Non sarà uno scontro diretto contro il Torino, ma di certo sarà una partita fondamentale da vincere per alimentare fino all’ultimo il sogno Champions ma soprattutto per conquistare l’Europa League. E allora Dovbyk vuole esserci per provare a mettere il suo timbro nella ripresa: «L’infortunio non è grave, la Roma vuole recuperarmi per la panchina». Ranieri contro i granata si affiderà a Shomurodov dal primo minuto, poi valuterà se impiegare Artem nella ripresa. Del resto, sono queste le sue partite.