14:00

Roma-Juventus, ultimo atto per la Champions. Ma quante analogie tra i due club

Dagli esoneri di Motta e De Rossi alle scelte per il futuro passando per un mercato poco convincente. LA SITUAZIONE

13:53

Roma, continua la fiction allenatore: l'ipotesi su cosa stia succedendo

Friedkin probabilmente spiazzati da un no inatteso (Fabregas), si stanno rimettendo in cerca. Già tramontata la pista Nuno Espirito Santo, solo un caso la presenza nella Capitale di Lina Souloukou e Mourinho. I DETTAGLI

13:42

Le Fée: "Vorrei restare al Sunderland. A Roma persa la voglia di giocare"

Il centrocampista, in prestito dal club giallorosso, non pensa di ritornare e guarda al futuro. APPROFONDISCI

13:32

Roma, Juve e Lazio: è lotta a tre per un posto in Champions League. Le combinazioni

Ultima giornata decisiva anche per la sfida alla grande Europa: LO SCENARIO

13:22

Torino-Roma, la probabile formazione di Ranieri

Ecco il possibile undici del tecnico giallorosso per la sfida contro la squadra di Vanoli

13:12

Ranieri, prove di “arrivederci” con la Roma: cosa farà da lunedì e la situazione sul nuovo allenatore

Ieri dirigenti e dipendenti hanno salutato il tecnico dopo l’allenamento della squadra. LEGGI TUTTO

13:02

Termina la conferenza stampa di Ranieri

Si è conclusa la conferenza stampa dell'allenatore giallorosso.

13:00

Roma, Ranieri si aspetta un regalo

“Io un regalo? Sono loro che devono farlo a me! Non credo che il Torino, come vorrebbero alcuni dei propri tifosi, possa 'scansarsi' per ostacolare l'arrivo della Juve in Champions. Non credo a queste cose. Il Torino è una buonissima squadra soprattutto in casa, ci sarà da sudare fino alla fine. I ragazzi mi credono perché ho sempre detto la verità. Il Torino per Dna è una squadra che lotta sempre: per questo mi è sempre piaciuta. Rivoluzione in estate? Vediamo. Non credo che potremo fare rivoluzioni e non dobbiamo farne: nel girone di ritorno siamo primi a pari punti, c'è da migliorare ma diamo fiducia a questa squadra".

12:59

La formazione tipo della Roma

"I 3 centrocampisti? Penso sia un cocktail di mille sensazioni, io vado proprio a sensazioni anche per l'atteggiamento dei giocatori. E poi si gioca in 16, ho 5 cambi a disposizione. L'infortunio di Dybala ha spostato molto, senza di lui abbiamo sofferto e quindi ho fatto scelte logiche. E poi aspetto sempre il sabato sera, perché può venirmi in mente altro. Sono comunque molto soddisfatto di quanto fatto in questi 6-7 mesi. C'è ancora tanto da lavorare, ma la strada tracciata mi piace. Paredes? Se rimane dipenderà da lui e dal prossimo allenatore. Non posso dire se giocherà o meno, darei un vantaggio al Torino”.

12:48

Ranieri e la Roma che verrà

"Sicuramente ci sarà molto da lavorare. Ai ragazzi avevo detto che il Milan tecnicamente è la squadra più forte che c'è in Italia, ma non sempre gioca da squadra. Noi invece abbiamo fatto squadra, che è la cosa più importante nel calcio. Piano piano dobbiamo costruire una buonissima Roma per far sognare i nostri tifosi. Empatia per l'allenatore che verrà? Non penso a come verrà accolto, ma quando andrà via i tifosi saranno dispiaciuti. Questo è quello che vorrei. Ah, vi aspettavate il nome? (ride, ndr). Risponderò solo a domande inerenti sulla partita. Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco".

12:42

Come sta la Roma: lo dice Ranieri

Penso che i tutti i giocatori verranno a Torino. Dovbyk ha fatto l'allenamento, credo che sarà disponibile anche per l'ultimo allenamento di domani. Nei ragazzi ho visto determinazione, affronteremo una grande squadra con un grandissimo allenatore come Vanoli. Ce la dovremo sudare".

12:39

"Non do voti alla stagione della Roma"

"Non do voti, ci pensa la critica. Io ho dato tutto me stesso come in tutte le squadre dove sono stato. Il prossimo futuro? Lo dirò, non sono bravo a esternare. A Cagliari ero sicuro avessi chiuso ed ero contento, avevo passato un'estate serena. Penserò a questo: a stare bene coi miei amici".

12:37

Le parole di Ranieri in conferenza: "Grazie tifosi!"

"Come mi sento? Sono concentrato sulla partita. Poi magari dopo penserò a tutto quello che mi è successo in questi giorni. Prima di tutto volevo ringraziare i tifosi della Roma, non mi aspettavo una cosa del genere, magari uno striscione, ma non una coreografia così meravigliosa e li ringrazio di vero cuore. Ai ragazzi ho sempre detto ‘fino all’ultimo secondo dell’ultima partita’. Dobbiamo uscire dal campo consapevoli di aver dato il massimo, poi gli episodi ti condannano o ti fanno sorridere. Questo campionato è molto bello, c’è chi lotta per il campionato, per non retrocedere, è stato un bel campionato per tutti”.

12:36

Inizia la conferenza stampa, il ringraziamento di Ranieri

Non poteva che iniziare così la conferenza stampa di Ranieri, l'ultima da allenatore: "Grazie a voi, mi avete rispettato e io rispetto chi mi rispetta. Il vostro lavoro è molto più difficile del mio, non so se pensate lo stesso. Io non sarei capace onestamente".

12:26

Roma, attesa per il nuovo allenatore

Niente Klopp, niente Espirito Santo, niente Pioli, Conte o Fabregas. Chi sarà è ancora un mistero, i tifosi sperano che non lo sia per la società che ha avuto sei mesi per individuarlo. Da lunedì tutto sarà più chiaro.

12:07

Il futuro di Ranieri alla Roma

Il tecnico da lunedì sarà ufficialmente senior advisor dei Friedkin. Un consigliere, un uomo di campo che aiuterà la Roma a crescere anche nel settore dirigenziale, e che supporterà il nuovo tecnico.

12:01

La conferenza di Ranieri prima di Torino-Roma

Alle 12:30 l'ultima conferenza stampa di Claudio Ranieri da allenatore. Addio annunciato, ma resterà in società. Ma prima c'è il Torino per chiudere bene la stagione.

