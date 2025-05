Le Fée: "Vorrei restare al Sunderland. A Roma persa la voglia di giocare"

Le Fée e il passato alla Roma: niente ritorno

Alla vigilia della finale playoff tra Sunderland e Sheffield, decisiva per l'accesso alla Premier League,ha rilasciato un'intervista a The Times in cui ha espresso il desiderio di rimanere al Sunderland anche nella prossima stagione.Il centrocampista francese, attualmente in prestito dalla Roma, ha dichiarato: "

Le Fée ha raccontato il suo percorso, spiegando come l'arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma abbia cambiato le sue prospettive: "Il mister voleva una squadra più fisica per portare la squadra fuori dalla zona retrocessione, così non ho più giocato. Sono stato subito pronto, ho detto al mio agente che volevo aiutare il Sunderland e Le Bris a centrare la promozione. Qui mi è piaciuto fin dal primo giorno, dal primo allenamento. Mi piace stare in campo. Questo è ciò che avevo perso a Roma. Se non riesco a godermi il mio tempo in campo, sarò sicuramente una me..a. A volte posso anche di esserlo — non puoi sempre essere bravo, può accadere — ma in generale nella mia testa so che mi divertirò e farò bene”.