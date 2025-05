Fabregas è la prima scelta della Roma: ultime news sull'allenatore

A Roma, sponda giallorossa, ormai da giorni non si parla d'altro. Basti pensare che nelle ultime quattro settimane le ricerche su Google sul nuovo tecnico hanno registrato un'impennata del 200% per almeno 8 volte. La notizia è che qualcosa si sta muovendo per Cesc Fabregas. Anzi, più di qualcosa: per la Roma è lui la prima scelta. Ci sono stati contatti anche ieri in questo senso. Qui, però, c'è la seconda notizia: il Como è deciso a trattenere il suo allenatore ed è convinto che siano state già ampiamente gettate la basi per la prossima stagione.