Pellegrini e Dybala chiedono fallo, Ranieri si infuria: la frase urlata in panchina è virale

TORINO - Partita decisiva per la Roma, che nell'ultima giornata di campionato sfida il Torino. Una partita che potenzialmente potrebbe valere la Champions League per i giallorossi, in caso di risultato favorevole della Juve contro il Venezia, e dunque carichissima di tensione. Non solo per i giocatori in campo, ma anche per quelli in panchina.