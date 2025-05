Roma, in panchina spunta un telefonino: ecco cosa stavano vedendo tutti

TORINO - Una 'doppia partita 'per la Roma nell'ultima giornata di Serie A: la prima quella contro il Toro di Vanoli allo stadio 'Olimpico Grande Torino', a chiudere una stagione nata male e chiusa sognando la Champions League , l'altra quella 'giocata' a distanza e in costante 'collegamento' con il 'Penzo' tra Venezia e Juve .

Torino-Roma, spunta un telefonino sulla panchina giallorossa: il motivo

E mentre la Roma faceva il suo dovere, piegando i granata a domicilio grazie al rigore trasformato da Paredes nel primo tempo e la rete di Saelemaekers nella ripresa, è spuntato un telefonino sulla panchina giallorossa sul quale tutti a turno hanno buttato l'occhio sul match della Juve, che pur faticando alla fine ha vinto 3-2 contro il Venezia ed è così riuscita a mantenere il punto di vantaggio sui capitolini. Sogno Champions sfumato dunque per la squadra di Ranieri, che al suo erede in panchina lascerà comunque in eredità un'Europa League che sembrava un miraggio a inizio 2025.