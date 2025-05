Roma, i top and flop della sfida con il Torino: Saelemaekers scatenato, Paredes prezioso

In campionato non segnava da inizio marzo, ha deciso di scatenarsi nell’ultima partita stagionale. Prima si procura il calcio di rigore con un’ottima percussione da sinistra nel tridente ideato da Ranieri, poi nel secondo tempo mette il suo sigillo per chiudere la partita.

Paredes 7

Infallibile dal dischetto, regala ai suoi il vantaggio nella sua seconda partita di fila da titolare. Prezioso davanti alla difesa, la regia è tutta sua.

Koné 7

Motorino instancabile in mezzo al campo. Aggressione continua sui portatori di palla avversari e primo interlocutore di Paredes per far ripartire la Roma.

FLOP (per modo di dire, tutti sul 6)

Celik 6

Torna a fare l’esterno e lo fa in maniera positiva. Pressione offensiva e qualche buon cross.

Angeliño 6

La finta sull’azione del rigore è perfetta e manda a vuoto la marcatura su Saelemaekers. Buonissima la marcatura sugli esterni granata, spinge meno sull’acceleratore in attacco.

Shomurodov 6

La porta non la vede mai, ma come al solito lavora tantissimo per la squadra.