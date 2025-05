Paredes spegne le voci di mercato: il messaggio sui social per i tifosi della Roma

Leandro Paredes ha chiuso la stagione di Serie A con due gol consecutivi , segnati contro il Milan e contro il Torino. Due reti che hanno contribuito a due vittorie, che però non hanno permesso ai giallorossi di scavalcare la Juventus al quarto posto, ultimo valido per il pass alla Champions League. Al termine della partita, sui social il centrocampista argentino ha mandato un messaggio di fine stagione, parlando anche del proprio futuro.

Paredes: "Ci vediamo l'anno prossimo!"

"Chiudiamo l'anno con una vittoria! Si conclude una stagione difficile, strana ma cercando di raggiungere il nostro obiettivo fino alla fine! Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto per tutta la stagione". Questo il messaggio di Paredes sui social. Quindi, ha proseguito dichiarando la propria permanenza in giallorosso: "Ci vediamo l'anno prossimo! Forza Roma sempre". Classe 1994, nelle sue due avventure con la maglia della Roma Paredes ha giocato in totale 135 partite, segnando 13 gol e servendo 11 assist.