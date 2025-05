Tutta Roma a caccia dell'allenatore, Ranieri fermato in centro: la sua risposta

La stagione è finita, la nuova avventura da dirigente è già cominciata. Claudio Ranieri stamattina era in centro a Roma con la moglie per una passeggiata quando è stato intercettato da alcuni tifosi e dai cronisti. La domanda? Sempre la stessa : "Chi sarà l'allenatore della Roma?". E la risposta? Anche in questo caso sempre la stessa: "Sarà più giovane di me, lo annuncerà il presidente". Già, ma quando? A questo Ranieri non risponde. E i tifosi restano ancora con il dubbio : chi sarà? E quando arriverà? Domande, ad ora, senza risposte.

Nuovo allenatore Roma, i tifosi aspettano

Ovviamente questa situazione non rende sereni i romanisti. Perché sicuramente sono molte le squadre che ancora non hanno certezze sulla guida tecnica del prossimo anno, praticamente mezza Serie A, ma non si può non pensare che la Roma sa da novembre che avrebbe dovuto cercare un altro allenatore. E il fatto che ancora non sia stato scelto non fa che alimentare le perplessità della gente.