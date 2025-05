Fabregas si chiama fuori, Friedkin si rituffa su Gian Piero Gasperini. C’è un nuovo colpo di scena nel casting per l’allenatore della Roma. Il Como ha bloccato la partenza del tecnico emergente più stimato d’Europa, che forse sta anche valutando altre opzioni per il proprio futuro. E così la coppia Ranieri-Ghisolfi può chiudere per il tecnico che era già stato sondato durante l’inverno per qualche chiacchierata esplorativa: Gasperini nel frattempo non ha raggiunto l’accordo per rinnovare il contratto con l’Atalanta e sembra vicino alle dimissioni.