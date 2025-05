La Roma non ci sta. E dice la sua in un comunicato durissimo. Un inedito, quasi, considerando la linea sempre prudente della società giallorossa. Ma dopo il caos seguito al match del campionato Primavera tra Fiorentina e Roma, che ha visto protagonista in negativo l'ex giallorosso e attuale giocatore viola, Nicolò Zaniolo, e l'intervento della Figc che ha aperto un'indagine sui fatti del Viola Park, il club è intervenuto duramente, replicando alla ricostruzione fatta dallo stesso Zaniolo e invocando punizioni esemplari. Perché, secondo la Roma, non solo Zaniolo non è stato provocato, ma le sue condizioni sarebbero state "alterate". Infatti la visita in ospedale a Firenze avrebbe certificato tutto questo. La Roma parla con i referti medici alla mano, quindi. E le scuse via social di Zaniolo non cambiano, secondo la società giallorossa, i fatti. Di tutto questo, naturalmente, i dirigenti italiani hanno parlato con la proprietà e il comunicato rilasciato in serata è stato ampiamente condiviso da tutto il management romanista.