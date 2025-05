Roma, Gasperini sempre più vicino: contatti positivi in giornata con Ghisolfi

Cauto ottimismo e tanto lavoro per chiudere l’operazione. La Roma accelera e vuole chiudere la questione allenatore con la firma di Gian Piero Gasperini. Nella giornata di oggi ci sono stati diversi contatti tra il diesse Ghisolfi e il tecnico, ribadendo la volontà comune di proseguire la trattativa e arrivare alla fumata bianca. Gasperini ha comunicato (e chiesto) al club bergamasco di poter parlare con altre squadre dopo l’incontro di ieri che ha di fatto sancito l’addio tra le parti: l’uscita dovrebbe essere a costo zero e in totale serenità e rispetto reciproco. Insomma, ci sono tutti i presupposti per chiudere l’affare a breve. Quasi tutti, perché adesso manca il tanto atteso confronto tra Gasperini e la proprietà: Friedkin dovrà inevitabilmente parlare con il candidato per presentargli il progetto, mentre Gasperini vorrebbe rassicurazioni anche dal punto di vista del mercato. Si tratta, e presto si parlerà anche, magari nelle prossime ore, tra stasera e domani.