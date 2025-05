Roma, Baldanzi sull'esonero di De Rossi: "Mi è dispiaciuto molto. Mi aveva portato lui". Su Ranieri...

Roma è in totale fermento per la scelta del successore di Claudio Ranieri per la prossima stagione. Quella appena messa alle spalle si è chiusa con una rimonta storica dimostrando che il potenziale su cui lavorare c'è e si è fatto vedere. Tra i giocatori rivitalizzati da Sir Claudio c'è sicuramente Tommaso Baldanzi , che ha trovato sempre più spazio diventando una pedina importante dei giallorossi. "Non so che pillola abbia usato per noi Ranieri, ma ha toccato i tasti giusti", ha affermato l'ex Empoli ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Lui che era arrivato alla Roma sotto la gestione di Daniele De Rossi , che lo aveva fortemente voluto nella Capitale: "Mi è dispiaciuto molto per il suo esonero. È stato lui a portarmi qui, mi ha fatto capire subito quanto mi volesse . Ha dato l’opportunità a un ragazzo di passare da Empoli a una grande squadra come la Roma. Lavoravamo tanto insieme , sentivo quanto credesse in me. Si era speso molto per portarmi alla Roma. E poi era stata la prima persona che avevo conosciuto qui. Venendo da un posto piccolo come Empoli, il primo giorno in cui sono entrato a Trigoria, ho detto: 'Oddio, 400 persone. Lavorano tutte qua?'. Mi è servito un attimo, mi sono sentito spaesato. E lui c’è stato per me".

Roma, le parole di Baldanzi

Tornando a parlare di Ranieri: "Ha riportato serenità e gioco: è stata una figura importantissima per noi, per dove eravamo e per come stavamo. Non credo ci sia stata proprio una chiave e forse proprio quella è la cosa bella. Sapevamo di doverci svegliare. Ci dicevamo: 'Dobbiamo vincere più partite possibili per salvare la stagione', non avevamo un obiettivo in particolare. E poi siamo arrivati a giocarci la Champions. Prima c’era tanta tristezza e rabbia". La qualificazione in Champions League è sfumata per pochissimo, ma resta la grandissima rimonta fatta: "In questo spogliatoio ci sono calciatori veramente forti. Se non arrivano i risultati, già inconsciamente sei arrabbiato, figurati quando sei consapevole della tua forza. Ci siamo parlati più volte, era giusto farlo. Dovevamo dare una svolta. Ci siamo riusciti, non so se più per merito del mister, degli allenamenti o del duro lavoro. La cosa più bella è che abbiamo sempre provato ad uscirne da gruppo. Ranieri mi ha dato tante opportunità, ho sempre sentito la sua fiducia: anche non partendo titolare, ho giocato grandi spezzoni di gara, utili per la squadra e per mostrare le mie qualità".