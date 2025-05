Gasperini alla Roma: Ghisolfi e Ranieri a Milano, la frase ai tifosi sull'allenatore: "Arriverà..."

Il direttore sportivo della Roma Florent Ghisolfi e l'ex allenatore Claudio Ranieri (ora consulente dei Friedkin) si trovano a Milano per definire il nuovo allenatore. L'annuncio sembra imminente. "Arriva presto", ha detto Ghisolfi ad alcuni tifosi giallorossi che chiedevano informazioni sul prossimo tecnico. Come è noto Ranieri e il dirigente francese sono in pressing per organizzare il prima possibile il meeting finale tra Gasperini e Dan Friedkin. Si attende la fumata bianca.