Gasperini e l'impero di Bergamo: il racconto di record e trofei

Gian Piero Gasperini e l'Atalanta sono ai saluti. A meno di clamorose sorprese, oggi il tecnico piemonentese saluterà la squadra che l'ha visto in panchina per nove stagioni. Un unicum nel panorama italiana che non si registrava dai tempi di Giovanni Trapattoni. Ma non è solo la durata del rapporto a far rumore. Perché Gasp ha portato l'Atalanta ai livelli più alti della sua storia facendosi ammirare in Italia