Gasperini a tutta Roma: segreti, schemi e obiettivi del nuovo tecnico giallorosso

Nell’ufficio ha conservato i giornali dell’autunno 2016, quando stava per essere cacciato dall’Atalanta. Gian Piero Gasperini ricorda con orgoglio quel periodo , determinante per la sua carriera. Se non fosse uscito da quella crisi non avrebbe mai avviato un’epopea e non sarebbe mai approdato alla Roma, lui che fino ai 45 anni si vedeva maestro di calcio da settore giovanile, non allenatore da vetrine internazionali. Era appena arrivato, aveva perso quattro partite su cinque. Ma la settimana dopo a Crotone, una città che conosce bene avendola condotta alla promozione in Serie B alla prima esperienza in un campionato pro, capì attraverso un convincente 3-1 che fosse opportuno osare.

Gasperini, la svolta sulla panchina dell'Atalanta

La settimana dopo a Bergamo arriva il Napoli. E Gasperini pesca dal laghetto di Zingonia tre pesciolini sconosciuti: il terzino Conti, il difensore Caldara, il centrocampista Gagliardini. Hanno tutti 22 anni. L’Atalanta vince 1-0 con il gol di un centravanti che di anni ne ha 21, Andrea Petagna. E’ la svolta. Percassi esulta: «Ho visto intensità, dedizione, adrenalina, coraggio». Lo stesso Gasperini si scrolla di dosso la polvere maleodorante dell’esperienza all’Inter, un rapporto sbagliato che gli è costato la nomea di personaggio poco adatto alle piazze metropolitane. Ci torneremo dopo, ora restiamo sull’Atalanta: chiude il campionato al quarto posto, che vale “solo” l’Europa League, promettendo bellezza dentro a un laboratorio di talento, organizzazione e disciplina. Le plusvalenze diventano risorse che la società utilizza per salire di livello, piano piano: Conti, Gagliardini e Caldara, i giovani prodotti home made, finiscono rispettivamente a Milan, Inter e Juventus per circa 75 milioni complessivi. Non diventeranno mai bravi come il contesto creato da Gasperini lascerebbe credere.

Gasperini, la condizione dei giocatori e i complimenti di Guardiola

Succede anche a tanti altri. Chi arriva all’Atalanta esprime il massimo del potenziale, chi se ne va per ambizione o denaro spesso rimpiange di averlo fatto. Gasperini inventa un modo di giocare che è basato sulla condizione atletica, quindi su allenamenti durissimi, ma anche sulla strategia: il meccanismo uomo contro uomo a tutto campo è un sistema che sorprende gli avversari. Se ne accorgono anche i colleghi più vincenti e celebrati tipo Guardiola, che conia una similitudine efficace: «Affrontare l’Atalanta è come andare dal dentista, non è piacevole». Mentre lo studiano, però, mentre i proseliti in brutta copia si moltiplicano, Gasperini si evolve in base agli interpreti che via via gli capitano tra le mani. La sua prima Atalanta, bravissima nelle transizioni ma scolastica nella gestione del pallone, è molto diversa dalla nona, in cui sfrutta come incursori addirittura i centrali difensivi, avvolgendo le prede prima di azzannarle a ritmi feroci.