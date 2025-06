Roma-Svilar, Mile sbarca in città con l'agente: cosa può succedere oggi sul rinnovo

Cosa può portare un giocatore in vacanza, per di più in attesa del primo figlio con la moglie bloccata ad Anversa, a tornare a Roma con il procuratore? Solo importanti motivi professionali. E quindi oggi può essere una giornata chiave per il futuro di Mile Svilar. Cappellino in testa e poca voglia di parlare, Svilar intorno alle 10 è arrivato a Fiumicino con il suo agente. Cosa significa? Che la trattativa per il rinnovo entrerà nel vivo, a maggior ragione dopo le parole di Ghisolfi al nostro giornale. Altra ipotesi: cessione in arrivo, con il giocatore e il procuratore che stanno portando alla Roma una super offerta? Tutto può succedere.