Gasperini a Fiumicino, inizia l'era Roma: tutto sulla sua giornata

ROMA - Ci siamo, sta per iniziare l'era di Gasperini alla Roma . Dopo le trattative e i colloqui degli scorsi giorni l'ormai ex tecnico dell' Atalanta è atterrato a Fiumicino , pronto ad iniziare la sua nuova avventura in giallorosso dopo ben nove stagioni a Bergamo. Anche se, va detto, ufficialmente Gasperini è in città solo per partecipare al matrimonio di Gianluca Scamacca.

Gasperini a Fiumicino: la Roma lo aspetta

Gasperini era stato segnalato a Parigi, inquadrato al Roland Garros, poi è partito in direzione Roma. Il club giallorosso lo aspetta per la firma sul contratto triennale, le foto di rito e il comunicato ufficiale. Poi inizierà la preparazione a Trigoria. Manca ormai pochissimo all'inizio dell'era Gasperini anche se la firma non dovrebbe arrivare oggi

Gasperini, i primi allenamenti e il mercato con Ghisolfi e Ranieri

Gasperini inizierà a lavorare con i giocatori a sua disposizione e troverà già una buona base a disposizione: la Roma da anni gioca con la difesa a tre ed è pronta quindi per il 3-4-2-1 di Gasperini. Poi sarà il momento del mercato, con il tecnico che rivedrà Ghisolfi e Ranieri per fare il punto della situazione e valutare le operazioni in entrata e in uscita. Gasperini è consapevole delle restrizioni del fair play finanziario e chiederà ai Friedkin non di spendere tanto, ma di spendere bene.