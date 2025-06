Svilar e il nodo rinnovo: adesso scende in campo Ranieri

ROMA - È difficile ricordare negli ultimi trent’anni una così grande sinergia e stima tra la Curva Sud e un portiere della Roma. Mile Svilar è diventato un simbolo per i tifosi, quel giovane prelevato a parametro zero da un Benfica in cui faceva la seconda riserva e poi fatto crescere fino a diventare il miglior portiere della Serie A. In questo momento tra i migliori al mondo. Tornando indietro negli anni, nemmeno Alisson aveva ricevuto tutte le dimostrazioni d’amore che adesso riempiono d’orgoglio il serbo, al centro dei pensieri dell’ambiente giallorosso per un rinnovo di contratto che tarda ad arrivare. La trattativa procede a rilento , è vero, le voci sull’interessamento del Milan spaventano, ma è difficile pensare che la Roma voglia farsi sfuggire l’opportunità di costruire un nuovo ciclo con un portiere che dà massime garanzie tra campionato e coppe, che è ancora giovane (25 anni) e che ha manifestato la volontà di legarsi (a vita?) ai colori giallorossi, in un club che lo ha rilanciato dopo anni di difficoltà professionali.

Svilar, un ingaggio da top

Andando ad analizzare la questione, sono tanti gli aspetti che possono far immaginare una svolta positiva nell’intera vicenda. Il primo, quello economico: può essere mai un problema garantire al numero uno tra i pali uno stipendio da 3-4 milioni di euro? È vero che sarebbe il portiere più pagato della Serie A, ma è anche vero che nessun club in questo momento ha in porta un giocatore che nel rapporto qualità-età può garantire prestazioni alla pari di Svilar, migliore per percentuali di parate e per clean sheet stagionali. E non è un caso che diversi club italiani (e tanti all’estero) siano interessati e pronti a ricoprire d’oro il giocatore. Ghisolfi sta lavorando per assottigliare il gap tra domanda e offerta, ma inevitabilmente dovrà accordarsi per non perdere il giocatore. Perché quanta differenza potrà fare alla Roma (nonostante il FPF) garantire a un giocatore un contratto di uno o due milioni in più rispetto a quanto messo in preventivo? Di problemi nello spogliatoio non ce ne sarebbero: tutti in squadra sanno che Mile meriterebbe un ingaggio da top.

Svilar, c’è Ranieri come garante

Ci sono poi altri aspetti da analizzare per poter aiutare i tifosi a dormire sonni tranquilli. Il primo è legato a Ranieri, il secondo a Gasperini. Sir Claudio si è fatto garante della trattativa tra Ghisolfi e l’agente del portiere, e quando in mezzo si mette lui è difficile che un affare non possa andare in porto, naturalmente con un aiuto delle parti in causa. Guardate gli ultimi esempi: Ranieri garante della Roma a metà novembre e l’ha trascinata in Europa, Ranieri garante di Gasperini e l’ha portato a Trigoria. Due più due fa quattro, il senior advisor - che parla anche per conto dei Friedkin - sarà un tassello chiave per arrivare alla fumata bianca.

Svilar, il fattore Gasp

E poi c’è Gasp. Che senza ombra di dubbio avrà ricevuto garanzie prima di cominciare un nuovo progetto con la Roma e rifiutare le avance della Juventus. Difficilmente possiamo immaginare che alla presentazione dei piani il diesse gli abbia comunicato la cessione di Svilar: sarebbe partire immediatamente un con handicap importante nella qualità della rosa. E Gasp, che di portieri importanti ne ha avuti a Bergamo, difficilmente farà a meno di uno che gli garantisce parate straordinarie, un buon gioco con i piedi e un’ottima comunicazione con la difesa. Oltre allo spirito battagliero che tanto piace al nuovo tecnico e alla tifoseria giallorossa.

Roma-Svilar, comunione di intenti

Infine, Svilar. Ecco, se anche il portiere riuscisse ad andare incontro alle esigenze della Roma, l’affare sarebbe sicuramente più facile. Una dimostrazione di buona volontà con la promessa di un riconoscimento futuro. I matrimoni, come si dice in questi casi, si fanno in due e i compromessi sono alla base del rapporto. Il rinnovo s’ha da fare: lo chiede la tifoseria, lo chiede la Roma.