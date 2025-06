Gasperini conferenza presentazione alla Roma: quando ci sarà, orario e dove vederla in tv

Conto alla rovescia per le prime parole da allenatore della Roma di Gian Piero Gasperini davanti ai microfoni e ai taccuini dei giornalisti. Il tecnico, scelto dai Friedkin e da Ranieri, è già al lavoro da giorni con il club giallorosso in seguito all'annuncio ufficiale dell'accordo fino al 30 giugno 2028. Salutata l'Atalanta dopo nove anni, è tutto pronto per l'inizio di una nuova avventura.