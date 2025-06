Roma, primo contatto per De Cuyper. Zortea a destra

ROMA - Primi contatti tra la Roma e l’entourage di Maxim De Cuyper, l’esterno sinistro del Bruges che sta facendo gola a mezza Europa. Complici non solo le prestazioni con il suo club, ma anche con la nazionale belga di Rudi Garcia che lo ha lanciato nell’ultima finestra delle nazionali: un gol e un assist nelle due sfide contro Macedonia del Nord e Galles, un bel modo per mettersi in mostra e cercare un club di livello disposto a investire su di lui. Bello l’abbraccio in campo dopo la rete con Lukaku e De Bruyne, e chissà che i due giocatori non lo abbiano invitato ad accettare proprio un’offerta proveniente dalla Serie A per trovarsi a pochi chilometri di distanza sull’asse Roma-Napoli. Di certo De Cuyper sarebbe ben contento di trasferirsi nella Capitale , in una squadra che gioca l’Europa League e che può regalargli una maglia da titolare una volta ultimata la cessione in Arabia di Angeliño , colui che finanzierà l’eventuale acquisto del classe 2000. L’Al-Hilal infatti, dopo il Mondiale per Club è pronto a chiudere per lo spagnolo versando circa 25 milioni di euro nelle casse giallorosse: serviranno più o meno 15-18 milioni (più bonus) per prendere il belga e portarlo al Fulvio Bernardini. Ghisolfi ha avviato i contatti con l’agente del ragazzo per sondare la disponibilità e verificare la richiesta economica per il contratto. Poi intavolerà la trattativa con il Bruges per cercare di trovare un punto d’incontro e arrivare alla fumata bianca. Come detto la concorrenza è tanta e il diesse francese non vuole e non può permettersi un’asta visti i numerosi investimenti che dovrà operare in questa sessione di mercato per rinforzare la rosa e renderla a immagine e somiglianza di Gasperini. Valutazioni in corso, la Roma studia la situazione e intanto lavora su più fronti .

Roma, un terzino per Gasperini

Come quello della fascia destra dove serviranno delle cessioni per fare posto al titolare e ricavare un gruzzoletto utile agli investimenti. Saud andrà via, così come probabilmente anche Celik (a meno che Gasp non lo voglia tenere per utilizzarlo come difensore centrale) e il baby Sangaré che ha bisogno di giocare con regolarità (alcuni club in Serie B si sono informati): Gasperini ha bisogno di due rinforzi, uno di questi può arrivare dalla Serie A. Ed è una vecchia conoscenza del tecnico che lo ha avuto per poco tempo all’Atalanta salvo poi lasciarlo andare per giocare con regolarità: Nadir Zortea ha attirato l’interesse dopo una buona stagione al Cagliari con sei gol e partite di livello. «Gasperini mi ha insegnato tanto, ho un buon rapporto con lui», aveva detto l’esterno in passato. Ecco, la coppia potrebbe ritrovarsi, il Cagliari è consapevole che potrebbe perderlo ma non certo a prezzo di saldo: serviranno una decina di milioni per convincere il presidente Giulini e il nuovo tecnico Pisacane. Un’alternativa (o un secondo rinforzo, vedremo) si chiama Georgios Vagiannidis e gioca nel Panathinaikos. Ventitré anni, già nel giro della nazionale greca e già titolare del suo club, anche lui è seguito da diverse squadre tra cui lo Sporting Lisbona che ha presentato a inizio giugno un’offerta da otto milioni ritenuta insufficiente: servono almeno 5 milioni in più.

Roma, serve un centrale di difesa

Restando in difesa, ma spostandoci sui centrali, Gasperini ha bisogno di un altro centrale titolare aspettando di valutare anche Kumbulla ed Hermoso. Gli occhi sono puntati su Jhon Lucumi che il Bologna teme di dover perdere (motivo per cui ha bloccato la cessione di Beukema) per quella clausola rescissoria da 28 milioni che mette in apprensione Italiano. La sensazione è che alla fine ne basteranno dieci di meno per arrivare al colombiano: la Roma potrebbe anche inserire una contropartita tecnica, come ad esempio Baldanzi che non dispiace al club emiliano.