Addio Ghisolfi, il comunicato della Roma: “Gli auguriamo il meglio”

ROMA - La notizia era già nota e si conosce già il nome del suo sostituto , ma ora è arrivata l'ufficialità: Florent Ghisolfi non è più il direttore sportivo della Roma . Con l'inizio dell'era di Gasperini, termina quella francese. Si tratta di una risoluzione consensuale del contratto, in scadenza nel 2027, ma da Trigoria arrivano diverse versioni sul motivo .

La Roma saluta e ringrazia Ghisolfi

Questo il comunicato ufficiale del club giallorosso: "L'AS Roma e il Direttore Tecnico Florent Ghisolfi hanno deciso di comune accordo di interrompere il loro rapporto. Nel corso dell’ultimo anno, Florent ha dimostrato professionalità e dedizione in una fase cruciale per il Club. Lo ringraziamo per il contributo dato e gli auguriamo il meglio per la sua prossima sfida professionale. Grazie, Flo!".

Roma, Massara sarà il nuovo ds

Al momento il ruolo di ds è ricoperto ad interim da Federico Balzaretti, ma durerà poco: i Friedkin hanno scelto Frederic Massara su indicazione di Ranieri. L'ex Milan è reduce dall'esperienza al Rennes, con il quale ha già risolto in contratto, e si prepara a tornare alla Roma: ci era già stato come vice di Sabatini.