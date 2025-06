Lazio e Roma oltre la rivalità: i ragazzi si scambiano le medaglie 

In un mondo del calcio spesso segnato da rivalità e gesti poco in linea con il fair play, le squadre Under 13 di Lazio e Roma hanno scritto una pagina di sportività e amicizia al Torneo Città di Terni – Memorial Bronzetti-Viciani. I giovani atleti delle due squadre capitoline, infatti, si sono scambiati reciprocamente le medaglie al termine della competizione, incarnando i valori più autentici dello sport.