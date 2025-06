Ghisolfi lascia la Roma: il messaggio sui social per i tifosi e il saluto a "mago" Ranieri

Dopo una stagione, si conclude l'esperienza di Florent Ghisolfi alla Roma: il francese non è più il direttore sportivo dei giallorossi. Un anno pieno di emozioni, dal disastro con Juric fino alla rinascita con Claudio Ranieri. Ghisolfi ha volto riportare tutto questo in una lettera emozionante pubblicato sul suo profilo Instagram: "Un capitolo si chiude. Grazie a Dan, Ryan e a tutta la famiglia Friedkin per l’opportunità di dirigere questo club magico. Grazie a tutti voi a Trigoria per l’accoglienza a braccia aperte. Non mi sono mai sentito uno straniero, mi sono sempre sentito a casa. Grazie ai miei stretti collaboratori che danno tutto per la Roma. Grazie ai tre allenatori e ai membri dello staff della prima squadra che hanno lavorato ogni minuto con amore e dignità. E in modo speciale al nostro mago, Mister Ranieri".