Roma, riparte la campagna abbonamenti: cosa è successo e la nuova data

ROMA - Dalle ore 15:30 di oggi, mercoledì 19 giugno, ripartirà ufficialmente la campagna abbonamenti dell’AS Roma per la stagione 2025/26. La ripresa arriva dopo una sospensione temporanea delle vendite dovuta a un malfunzionamento del sistema di biglietteria. Lo stop, spiegano dal club, è stato deciso per garantire massima tutela e trasparenza nei confronti dei tifosi.

Abbonamenti Roma, fase 1 estesa

In seguito alle verifiche effettuate con il partner Vivaticket, alcune delle transazioni effettuate durante il disservizio sono state annullate. I tifosi interessati hanno già ricevuto una comunicazione ufficiale e potranno procedere nuovamente con l’acquisto del proprio abbonamento. Per venire incontro alle esigenze della tifoseria, l’AS Roma ha deciso di rimodulare il calendario delle vendite, estendendo i termini della Fase 1. Una scelta pensata per consentire a tutti di rinnovare il proprio posto con serenità. Il rinnovo si potrà effettuare fino alle ore 12:59 di lunedì 30 giugno. La fase 2, ovvero la Waiting List per i nuovi abbonati, partirà da giovedì 3 luglio fino alle 15 del giorno dopo. Da venerdì 4 luglio il via alla vendita libera.