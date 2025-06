Stadio della Roma, l'assessore Veloccia: "Tutto procede, ecco quando arriverà il progetto definitivo"

"È un progetto di oltre un miliardo di euro, che implica questioni molto complesse e importanti. Il granello di sabbia può bloccare l'ingranaggio, ma questi problemi possono risolversi". Così l'assessore all'Urbanistica e alla Città dei 15 minuti di Roma Capitale, Maurizio Veloccia ha parlato del progetto dello stadio della Roma a Pietralata ai microfoni dell'emittente radiofonica Radio Manà Manà Sport Roma 90.9. "Pensiamo che senza ulteriori farragini questo progetto arriverà ad inizio autunno. Bisogna anche stabilire gli obiettivi in merito alle infrastrutture e alla viabilità intorno allo stadio. È chiaro che questo ha a che fare con gli step progettuali, ma la Roma sa bene che sono tutti gli aspetti relativi a strade, mezzi pubblici e strutture va analizzato e definito. Tutto questo inoltre deve essere fatto prima del fischio d'inizio. In Italia un piccolo problema può diventare grande. Noi a oggi abbiamo fatto quello che non è mai stato fatto in questi tempi , l'esempio principale è lo sgombero pacifico dell'autodemolitore dopo i ricorsi. Abbiamo dimostrato di essere presenti e vigili, è un progetto difficile e ci saranno criticità ma è importante affrontare i problemi sedendoci intorno al tavolo".

Veloccia sullo stadio della Roma: "Scavi archeologici? Lavoro enorme del club"

Veloccia ha poi parlato delle tempistiche degli scavi archeologici nell'area (ora interrotti, riprenderanno a luglio): "La Roma sta facendo gli scavi e il lavoro fatto fino ad ora è stato enorme. Ora arriverà la relazione dell'agronomo per dare l'autorizzazione per le aree con alberature per poter concludere gli scavi. Sulle tempistiche si parla di qualche mese, appena chiusi la Roma potrà mandare il progetto definitivo. A quel punto ci sarà la conferenza dei servizi in Regione Lazio. Ogni cosa che abbiamo detto abbiamo fatto, e la Roma ha sempre confermato di voler fare lo stadio al sindaco e di considerarlo prioritario. Sarà un investimento, alcuni costi sono dovuti ai lavori con quello che la Roma sta facendo adesso. Noi stiamo cercando di portare in porto questo progetto e di riqualificare il quartiere. Ci siamo sempre dimostrati pronti, in questo caso abbiamo coinvolto la nostra avvocatura e il dipartimento dei lavori pubblici e abbiamo sgomberato un autodemolitore in maniera non forzosa. Ora l'area è stata restituita e la stessa cosa e accaduta con altre aree. C'è un'amministrazione pronta e reattiva e con la Roma c'è stata sempre una collaborazione, quando è emerso un problema dal loro lato".