Massara esalta i tifosi della Roma: "Lavorare, lavorare e lavorare". E sul mercato...

Massara: "Tornare alla Roma motivo di grande orgoglio"

Queste le prime parole di Ricky Massara da ds della Roma: "Tornare in questo club per me è motivo di grande orgoglio. Alla Roma ho vissuto momenti significativi della mia carriera, legandomi alla città e alla tradizione della società. Al di là del sentimento che ho conservato in questi anni, non vedo l'ora di abbracciare la nuova sfida che attende tutti noi. I Friedkin? Ho trovato una famiglia molto determinata, molto passionale, nel voler regalare delle gioie al pubblico romanista e nel voler conquistare trofei. Sono molto determinati, dovremo lavorare sodo per cercare di non disattendere queste ambizioni".

Massara: "Un piacere ritrovare Ranieri, abbiamo bisogno di Gasperini"

Massara ritrova Ranieri e si affida a un tecnico esigente come Gian Piero Gasperini: "Un grande piacere ritrovare Claudio Ranieri, anche se in una nuova veste, una veste molto importante per me. Rappresenta un ponte verso un ritorno più immediato nella realtà romanista, un grande piacere poter lavorare con lui nuovamente. Gasperini? Abbiamo bisogno della sua esigenza, dobbiamo essere tutti esigenti con noi stessi, incarna questo spirito nella maniera migliore. Ha ottenuto risultati straordinari negli ultimi anni e siamo convinti che potrà dare una chiarissima identità alla nostra squadra e portare quello spirito che vogliamo tutti quanti. È una rosa di valore, lo ha dimostrato nella seconda parte della stagione, con moltissimi risultati che hanno portato ad una grande rimonta. Ci sono moltissimi giocatori forti e siamo convinti di poter costruire una squadra ancora più forte". E sul mercato, ha aggiunto: "Siamo tutti a conoscenza di paletti piuttosto stringerti da dover rispettare col fair play finanziario. Lavoreremo anche lì nella direzione, facendo cose che possano essere sostenibili e funzionali alla crescita della squadra".

Massara, tra mercato e sogno Champions

Gli obiettivi della Roma di Ricky Massara, tra mercato e futuro: "La ricerca di giocatori funzionali, utili, forti, perché l'obiettivo è far crescere una Roma forte in questi anni. Sono molti anni che la Roma non gioca in Champions League, questo è un peccato. Non è il momento dei proclami però, è solo il momento di lavorare, lavorare e lavorare. Io sento veramente una grande fiducia da parte dei tifosi della Roma, poi nella Roma, nella società, e questo ci spingerà a fare sempre meglio per riuscire a regalare delle soddisfazioni che tutti meritano".